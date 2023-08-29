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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:12 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:12
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Ertuğrul Mahallesi'nde B.E.K'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 kök Hint keneviri bitkisi, 30 gram Hint keneviri tohumu, kenevir öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde, hassas terazi, 16 litre sıvı kimyasal gübre, 9 kilitli poşet,18 ampul, 3 termostat, 3 saat priz, 4 adaptör, 4 havalandırma borusu, 2 metre folyo, 2 aydınlatma düzeneği, 2 bez kabin, 4 bez saksı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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