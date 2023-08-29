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        Tekirdağlı balıkçılar yeni sezona "hamsi ve lüfer" umuduyla hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:13 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:13
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        Tekirdağlı balıkçılar yeni sezona "hamsi ve lüfer" umuduyla hazırlandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

        Süleymanpaşa ilçesinde limanda tekne, makine ve ağ bakımlarını yapan balıkçılar yeni sezonda bol lüfer ve hamsi avlamayı umut ediyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Hüseyin Oğuz, gazetecilere, 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu için hazır olduklarını söyledi.

        Geçen sezonun balıkçılar için verimli olduğunu belirten Oğuz, bu yıl da güzel bir sezon dilediklerini ifade etti.

        Geçen yılın aksine bu yıl palamudun az olmasını beklediklerini anlatan Oğuz, "Bu sene palamuttan daha haber alamadık, az olduğu söyleniyor. Bu sene ümidimiz lüfer ve hamsi." dedi.

        Oğuz, ayrıca tüm balıkçılara yeni sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

        Balıkçı Önder Dedeler de vatandaşa ucuz balık yedirmek istediklerini ifade etti.

        Sezonun açılmasıyla hareketlilik yaşanacağını anlatan Dedeler, "Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Bütün arkadaşlar son hazırlıklarını yaptı. Ağlarımızın tamirini yaptık, teknemizde gerekli tüm malzemeleri tamamladık. Vatandaşlarımız inşallah ucuz balık yiyecek." diye konuştu.

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