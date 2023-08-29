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        Tekirdağ'da Optimist Cup 7. Uluslararası Yelken Yarışları 1 Eylül'de başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:34 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:41
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        Tekirdağ'da Optimist Cup 7. Uluslararası Yelken Yarışları 1 Eylül'de başlayacak
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenecek Süleymanpaşa Optimist Cup 7. Uluslararası Yelken Yarışları'nda 6 ülkeden 378 sporcu, şampiyonluk için Marmara Denizi'nde yelken açacak.

        Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek yarışlar, 1 Eylül'de başlayacak.

        Organizasyonda 6 ülke ve 42 kulüpten 378 sporcu mücadele edecek.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, AA muhabirine, etkinliğin kentin tanıtımına önemli katkısı olacağını söyledi.

        Çok sayıda yerli ve yabancı sporcunun Marmara'da dereceye girmek için mücadele edeceğini aktaran Uzunlar, "Dünyanın birçok ülkesinden genç yelkencilerin katıldığı yarışların kentin tanıtımına katkısı olacak. Tanıtımın yanı sıra çok sayıda yabancı turistin kente gelmesini sağlayarak ekonomik anlamda da kente katkısı olacak bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Yarışlarla, denizseverlerin bir araya gelerek, yelken coşkusunun yaşanacağı renkli bir etkinlik gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

        Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel ise her yıl çok sayıda sporcuyu ağırlayarak yelken sporunun tanıtılmasını sağladıklarını dile getirdi.

        Yarışlara her yıl katılan sporcu ve kulüp sayısının arttığını belirten Uzel, "Bu sene 6 ülke ve 42 kulüpten 378 optimistçinin katılımıyla yarışları gerçekleştireceğiz. Azerbaycan, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Umman, Bulgaristan ve Türkiye'den yarışmacılar mücadele edecek. Oldukça büyük katılımlı bir müsabaka olacak. Yarışların düzenlenmesine katkı sağlayan belediyeye ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Uzel, yarışların 5 Eylül'e kadar devam edeceğini, Tekirdağlıların yarışlar boyunca eğlenceli vakit geçireceğini sözlerine ekledi.

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