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        Azerbaycan Yelken Milli Takımı, Tekirdağ'da mavi sulara yelken açıyor

        Azerbaycan Yelken Milli Takımı, çalışmalarını Tekirdağ'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:46 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:11
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        Azerbaycan Yelken Milli Takımı, Tekirdağ'da mavi sulara yelken açıyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Azerbaycan Yelken Milli Takımı, çalışmalarını Tekirdağ'da sürdürüyor.

        Uluslararası şampiyonalarda Azerbaycan'ı temsil eden 5 milli sporcu, Süleymanpaşa Optimist Cup 7. Uluslararası Yelken Yarışları'na katılmak için kente geldi.

        Sporcular, 1 Eylül'de başlayacak yarışlar öncesi Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde çalışmalara başladı.

        Azerbaycan Yelken Milli Takımı Antrenörü Yasin Çakır, AA muhabirine, Tekirdağ'ın sporculara güzel bir deneyim katacağını söyledi.

        Milli sporcuların sürekli kendilerini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Çakır, "Katılacağımız yarıştan önce gelerek yine burada çalışma yaptık. Buradaki kulüp sporcuları ile birlikte çalışma fırsatı bulduk. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada başarılı sporcularla çalışarak bizim yelkencilerimizin de tecrübe kazanmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

        Tekirdağ'daki çalışmaların sporcuları için çok faydalı olacağını aktaran Çakır, burada organizasyona da katılacak sporcularının deneyim kazanacağını dile getirdi.

        Milli sporcu Davud Babazade de Tekirdağ'da bir hafta boyunca çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada hazırlık yaparak yarışlara katılacağız. Yarışların sonunda derece elde edip madalya kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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