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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:27 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:27
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda 105 kök Hint keneviri, 12 gram metamfetamin, 12 gram bonzai ve kenevir öğütme makinesi ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında S.K, M.Y, A.C, M.Ö, S.K, O.I, T.K, Z.H. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

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