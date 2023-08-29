Çorlu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı.
İlçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerinde polis ekipleri durdurdukları araçlarda sürücü belgelerini kontrol etti.
Eksik belge ve kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi.
Ekipler ayrıca GBT sorgulaması da yaptı, çeşitli suçlardan aranması olan kişiler gözaltına alındı.
Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği belirtildi.