Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çorlu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        İlçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerinde polis ekipleri durdurdukları araçlarda sürücü belgelerini kontrol etti.

        Eksik belge ve kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi.

        Ekipler ayrıca GBT sorgulaması da yaptı, çeşitli suçlardan aranması olan kişiler gözaltına alındı.

        Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Hayrabolu Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere kombi desteği
        Hayrabolu Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere kombi desteği
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
        Azerbaycan Yelken Milli Takımı, Tekirdağ'da mavi sulara yelken açıyor
        Azerbaycan Yelken Milli Takımı, Tekirdağ'da mavi sulara yelken açıyor
        Hafif ticari araç TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da hafif ticari araçla tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Tekirdağ'da hafif ticari araçla tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...