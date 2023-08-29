Tekirdağ'da "Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi.

Hasadın başlaması dolayısıyla enstitüde düzenlenen etkinlikte, geliştirilen üzüm çeşitleri ve yeni tescil edilecek çeşitler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, programda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Ayçiçeği ve buğday gibi üzümün de Tekirdağ'ın önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Uzunlar, "Üzüm bizim yöremizde çok iyi yetişen bir meyve. Zaman içerisinde çok iyi tarımı yapılan bir meyveydi. Enstitümüz çok uzun yıllardan beri faaliyet gösteren açık hava müzesi gibi bir yer. Kendi bünyesinde yaklaşık 1500 çeşit üzüm barındırmaktadır. Her geçen sene bizim topraklarımıza özgü üzümleri yetiştirmekte ve çiftçimize önder olmaktadır." dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da Türkiye'nin bağcılıkta önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Bağcılığın geliştirilmesi için enstitü olarak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kiracı, "Bağcılık Araştırma Enstitüsü 1930 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle kurulmuş bir kurum olarak çalışıyor. Yüzyıla yakın süredir AR-GE yapıyoruz. Üretim faaliyetlerimiz var. Bağcılık teknolojileri ile ilgili eğitim faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bağcılığın tarımsal faaliyetler içerisinde çok önemli bir yeri var." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Vali Yardımcısı Mustafa Güler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Süleymanpaşa Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ardından, davul zurna eşliğinde üzüm bağına geçen protokol üyeleri, üzüm hasat etti.

Fotoğrafçılar ve vatandaşlar da üzüm bağında oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirdi.

Hasadın ardından enstitü tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.