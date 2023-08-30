Büyük Zafer'in 101. Yılı kutlanıyor
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.
Kutlamalar kapsamında Kaymakam Hakan Kılınçkaya makamında tebrikleri kabul etti.
Ardından ilçe meydanında devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, halk oyunları gösterisi ile tören sonra erdi.
Programa, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Talip Aytaç, Garnizon Komutanı Bilal Sert, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.