Karadenizli balıkçılar Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek

TEKİRDAĞ (AA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen denizin mevsimlik işçileri Marmara Denizi'ne ağ atıp nasiplerini arayacak.

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara'ya ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların Marmara'da nasiplerini arayacağını söyledi.

Bereketli bir sezon temenni eden Pehlivanoğlu, "Her sene sezon öncesi Karadeniz'in farklı illerinden tayfalar ilimize geliyor. Sezon sona erene kadar tayfalar teknelerde ekmek mücadelesine devam edecek. Bu sene de tayfalar gelip avlanacakları teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırladı. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur." dedi.

Bartın'dan gelen Emre Yıldız da balıkçılar olarak umutla yeni sezonu beklediklerini dile getirdi.

Ağlarının bakımlarını tamamladıklarını belirten Yıldız, "Ekmek mücadelesi için gurbete geldik. İnşallah bol bereketli bir sezon olur. Av yasağı sona erene kadar nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Tayfalardan Gürkan Yılmaz ise av yasağının sona erecek olmasıyla balıkçıların denizlerdeki mücadelesinin başlayacağını aktararak, "Her sene hazırlıkları yaparak umutla sezona başlıyoruz. İnşallah herkes için bereketli, kazasız, belasız bir sezon olur." ifadelerini kullandı.