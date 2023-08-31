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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:39 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:45
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi.

        Şölen kapsamında Yeşiltepe Mahallesi Bilal-i Habeşi Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

        Sünnet olan çocuklar ve ailelerinin katıldığı programda konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bu yıl sekizincisi gerçekleşen şölen kapsamında 206 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

        Acıların ve sevinçlerin paylaşılmasının önemli olduğunu belirten Yüksel, "Halkımızın sevinçlerini paylaşıyor, acılarına ortak oluyoruz. Bugün de belediyemiz tarafından sünnet ettirilen 206 çocuğumuz için vatandaşlarımızla bir arada olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız adına her alanda hizmetlerimiz devam etmektedir. Ergene'miz için, geleceğimiz için projelerimizi, hizmetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

        - Çorlu'da fener alayı ve eğlence düzenlendi

        Çorlu Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında fener alayı ve eğlence düzenlendi.

        Şehitlikte başlayan ve Atatürk Meydanı'nda son bulan fener alayı sonrasında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Bu yıl 12'ncisi düzenlenen festival kapsamında çok güzel etkinliklerin yapıldığını ifade eden Sarıkurt, "Bu yıl 30 Ağustos ile başlayan festivalimiz kapsamında güzel etkinlikler yapıyoruz. Bunlar arasında konser ile sportif ve sanatsal etkinlikler bulunuyor." dedi.

        Daha sonra Atatürk Meydanı'nda Suat Ateşdağlı konser verdi.

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