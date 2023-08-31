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        Tekirdağ'da 4. Kazak Gölü Festivali düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:02 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:20
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        Tekirdağ'da 4. Kazak Gölü Festivali düzenlendi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4. Kazak Gölü Festivali düzenlendi.

        Kapaklı Belediyesi tarafından kent yaşantısı ve sosyal hayata katkı sunmak, ilçenin ve Kazak Gölü mesire alanının tanınırlığını artırmak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında konserler, uçurtma şenliği, sünnet şöleni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, bu yıl 5 gün süren festivalin kapanışında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığını söyledi.

        Festivalin ilçenin ve Kazak Gölü'nün tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Çetin, "On binlerce hemşerimiz ile birlikte çok güzel bir festival yaşadık. Festivalimize katılan, ilgi gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

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