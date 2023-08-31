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        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:39 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:39
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        Tekirdağ'da asayiş
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan H.H.E'nin, Çorlu'ya gelerek silah satacağı bilgisini aldı.

        Ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu otomobili ilçe girişindeki denetim noktasında durdurarak aradı.

        Aramada 2 ruhsatsız tabanca, fişekler ve telsiz ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        - Kumar oynatılan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı

        Muratlı'da kumar oynatan iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kahvehanede yapılan aramada oyun kağıtları ve bir miktar para ele geçirildi.

        İşletmeci M.T. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        - Kenevir ele geçirildi

        Çorlu'da düzenlenen operasyonda 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Cemaliye Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Hint keneviri ekildiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Evde yapılan aramada 14 kök Hint keneviri, 105 gram kenevir tohumu ve 6 gram esrar ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ş.G'nin üstünü aradı.

        Aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişekler ele geçirildi, şüpheli polis merkezine götürüldü.

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