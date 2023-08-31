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        Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:32 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:38
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        Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, balık avına törenle uğurlandı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince av sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, balıkçılar için bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu.

        Tekirdağ'da çok sayıda ailenin balıkçılıkla geçindiğini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

        "Belediye olarak balık avı sezonunun açılış törenimizi geleneksel hale getirdik. Küresel salgın, müsilaj sorunu, ekonomik kriz ve artan işletme maliyetleri ile zorluklar yaşayan balıkçı esnafımızın yanında olduk. Balıkçı esnafımıza malzeme, tamir ve bakım malzemesi desteği sağladık. Büyük ve modern su ürünleri toptancı halimizi hizmete açtık. Bugün de güzel bir törenle balıkçılarımızı denize uğurluyoruz."

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yıl balıkçıların yüzünün hamsi ile güleceğini umduklarını dile getirdi.

        Pehlivanoğlu, balıkçıların hasretle yeni sezonu beklediğini belirterek, "Bütün hazırlıklar tamamlandı ve denize ağ atmak için yasağın sona ermesini bekledik. İnşallah bol balık umuduyla sezonu açıyoruz. Bu sezon inşallah kıyıya bol balıkla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

        Balıkçı İdris Şeremet ise bol balık avlanan bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı.

        Balıkçılar yasağın bitimiyle avlanmaya başlayacak.

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