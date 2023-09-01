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        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:10
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        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 8 Pakistan, 2 Mali uyruklu kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Yakalanan 10 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Olaya ilişkin 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

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