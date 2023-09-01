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        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları için açılış töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:21
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        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları için açılış töreni düzenlendi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni yapıldı.

        Yarın 5 ülkeden 42 kulüp ve 356 sporcunun katılımıyla başlayacak organizasyon öncesi Hükümet Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Rumeli İskelesi'nde devam eden törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bulgaristan'dan sporcuların Tekirdağ'da yelken yarışlarında mücadele edeceğini ifade eden Uzunlar, "Böyle güzel bir organizasyonu 7 yıl önce başlatan yöneticilere ve yetkililere teşekkür ederim. Organizasyon şehrimizin tanıtımı için çok büyük bir avantaj. Güzel yarışşların olacağı bir etkinlik gerçekleşmesini temenni ediyoruz.Yarışlara katılan bütün sporcu kardeşlerimi, antrenörlerini, emeği geçen herkesi çok tebrik ederim." dedi.

        Konuşmaların ardından yarışlara katılacak sporculara plaket verildi.

        Törene CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, belediye başkan yardımcıları ve aileler katıldı.

        Organizasyon, 5 Eylül'de sona erecek.

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