Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da denize düşen otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da denize düşen otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

        A.G.E'nin kullandığı 59 AFN 396 plaka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hoşköy Mahallesi'nde denize düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araca ulaşan ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan E.D.E'nin (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan A.G.E. ise sağlık ekipleri tarafından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Las Vegas'ı sel bastı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 15 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 15 bin makaron ele geçirildi
        Şarköy'de denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı
        Şarköy'de denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı
        Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
        Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları için açılış töre...
        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları için açılış töre...
        Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında, 'esas hakkında mütalaa ha...
        Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında, 'esas hakkında mütalaa ha...
        Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
        Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi