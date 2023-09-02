Tekirdağ'da denize düşen otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı.
A.G.E'nin kullandığı 59 AFN 396 plaka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hoşköy Mahallesi'nde denize düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araca ulaşan ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan E.D.E'nin (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan A.G.E. ise sağlık ekipleri tarafından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.