TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 5 ülke ve 42 kulüpten 356 yelkenci yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuveyt, Umman ve Bulgaristan'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın 4 gün boyunca yelken yarışlarına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Rüzgarın da yelkencilerin istediği seviyede olduğunu ifade eden Uzunlar, "Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bugün startı vereceğiz ve 4 gün boyunca sporcular mavi sulara yelken açacak. Sporcular için hem güzel bir deneyim olacak hem de dereceye girmek için mücadele edecekler. Bol rüzgarlı güzel yarışların yapılacağı bir organizasyon olmasını istiyoruz. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Organizasyon, 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.