TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçedeki halk ekmek büfesi sayısının her geçen gün artığını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ve Çorlu-Ergene Fırıncılar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 5 büfe açıldığını belirtti.

İsmet İnönü Parkı'nda yeni bir büfe açmayı planladıklarını aktaran Sarıkurt, "200 gram olarak üretilen ekmekler 5 liradan satışa sunuluyor. Büfeler hafta içi 08.00-10.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Büfeler pazar günleri faaliyet göstermeyecek." ifadelerini kullandı.

- Yaz atölyeleri sona erdi

Saray Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen yaz atölyeleri düzenlenen törenle sona erdi.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş, atölyelerin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Çocukların atölyelerde eğlenerek öğrendiğini dile getiren Erkiş, "15 branşta faaliyet yürütüldü. Bütün katılımcılara sertifikaları verildi ve bundan sonraki dönemlerde açılacak ücretsiz kurslar için çalışmalarımız başladı." ifadelerini kullandı.