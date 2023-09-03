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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:39
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okul binalarında inceleme yaptı.

        Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan okulları gezen Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu'nu ile Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

        Yapılan çalışmaları değerlendiren Soytürk, yetkilerden bilgi aldı.

        Soytürk, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların yapılması talimatını verdi.

        - Uzunlar esnafı ziyaret etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Doğrukaracamurat Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

        Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

        Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven eşlik etti.

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