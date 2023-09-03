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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümünde özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:00
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümünde özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

        Rektörlük Konferans Salonunda yapılan sınavda adaylar yeteneklerini sergiledi.

        Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, sınava katılacak öğrencilerle sohbet edip yetkililerden bilgi aldı.

        - Müftü Mustafa Soykök'e ziyaret

        Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

        İlçede yürütülen çalışmaları anlatan İnan, iki kurum iş birliğinde gerçekleştirilebilecek projeler hakkında Soykök'e bilgi verdi.

        Soytürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, İnan'a teşekkür etti.

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