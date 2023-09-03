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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:33 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:36
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün cenazesi toprağa verildi.

        Hayatını kaybeden Esma Deniz Dellal için Şarköy Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Dellal'nin cenazesi Çarşı Camii'nde kılınan namazının ardından Şarköy İlçe Mezarlığına defnedildi.

        - Şarköy İlçe Başkanı Seyhan Altınay oldu

        CHP Şarköy İlçe Başkanlığına Seyhan Altınay seçildi.

        CHP Şarköy ilçe kongresi Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

        Tek listeyle gidilen seçimde, Seyhan Altınay ilçe başkanlığına seçildi.

        Kongreye, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar ile partililer katıldı.

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