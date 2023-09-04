7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 5 ülke ve 41 kulüpten 356 sporcu yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra Kuveyt, Umman, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan katılan sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında "optimist" kategorisinde mücadele ediyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, yarışmalarda iki günün geride kaldığını söyledi. Düzenlenen organizasyonun Türk yelkenciliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Uzel, oldukça keyifli yarışların yaşandığını kaydetti.

Yarışlarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini anlatan Uzel, "Toplamda beşer yarış yapıldı. Elemeleri bitirdik ve altın ile gümüş uygulamasındayız. Finallere gidiyoruz. Sporcular madalya için koşmaya başlayacak. Havalar son derece güzel. Bugün keyifli yarışlar bizi bekliyor."diye konuştu.