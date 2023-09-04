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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:18
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, doğru bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında AA'nın önemli rol üstlendiğini söyledi.

        Tekirdağ'da göreve başladığından günden itibaren ilçe, kurum ve vatandaşları ziyaret ettiğini dile getiren Soytürk, kentte sanayi başta olmak üzere özellikle turizm ve tarım alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Baran da AA'nın çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

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