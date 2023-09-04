Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

Gelecek yıl daha güzel bir festival yapabilmek için çalıştıklarını ifade eden Sarıkurt, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- Biçki dikiş kursu sona erdi

Ergene Belediyesince düzenlenen biçki dikiş kursu sona erdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verildiğini bildirdi.

Kurslar ile vatandaşlara yeni iş imkanları sunmaya çalıştıklarını belirten Yüksel, tüm vatandaşları kurslara davet etti.