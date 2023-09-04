Çorlu'da kötü koku ve kirliliğe neden olan işletmelere 3 milyon lira ceza Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır Çorlu ilçesinde devam eden kokunun kaynağını tespit amacıyla yaptığı denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen firmalara 3 milyon lira ceza uyguladı, bazı firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı Giriş: 04.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:16 facebook

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