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        Çorlu'da kötü koku ve kirliliğe neden olan işletmelere 3 milyon lira ceza

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır Çorlu ilçesinde devam eden kokunun kaynağını tespit amacıyla yaptığı denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen firmalara 3 milyon lira ceza uyguladı, bazı firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:16
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        Çorlu'da kötü koku ve kirliliğe neden olan işletmelere 3 milyon lira ceza
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        Müdürlükten yapılan açıklamada 11 Ağustos gece saatlerinde ilçede başlayan yoğun koku ve hava kirliliği şikayetine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

        Denetimlerin mesai içi ve mesai dışı sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İl Müdürlüğümüz personelince kokunun yoğun olarak hissedildiği bölgelerdeki 77 adet tesiste denetim gerçekleştirilmiş olup, gerçekleştirilen denetimlerdin 38 adedi mesai saatleri dışında, gece saatlerinde yapılmıştır. Denetimler neticesinde Çevre Mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 işletmeye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulanmış olup söz konusu işletmelerden Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden işletmeler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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