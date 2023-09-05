Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 05.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:47
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 3 kilogram esrar, 30 gram bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında B.D, C.Y, D.K. ve T.Ş. gözaltına alındı.