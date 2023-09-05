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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:47
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda 3 kilogram esrar, 30 gram bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında B.D, C.Y, D.K. ve T.Ş. gözaltına alındı.

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