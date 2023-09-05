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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarları Oda Başkanı Münür Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:16
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        İlçede yürütülen çalışmaları anlatan Uzunlar, iş birliğinde gerçekleştirilebilecek projeler hakkında Kılıç'a bilgi verdi.

        Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Uzunlar'a teşekkür etti.

        Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı eşlik etti.

        - NKÜ'de resim bölümü özel yetenek sınavı yapıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde özel yetenek sınavı gerçekleşti.

        Sınav salonunda adaylar yeteneklerini sergiledi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, salonu ziyaret ederek, sınava katılacak öğrencilerle sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

        Jüri değerlendirmesinin ardından özel yetenek yerleştirme puanları duyurulacak.

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