Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları son gününde devam ediyor

        Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, son gün mücadeleleriyle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları son gününde devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 5 ülke ve 41 kulüpten 356 yelkenci yer alıyor.

        Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuveyt, Umman ve Bulgaristan'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.

        Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, organizasyonun bugün yapılacak yarışlarla tamamlanacağını söyledi.

        Yarışlarda sporcuların çok güzel mücadeleler verdiğini ifade eden Uzel, "İlk 2 gün boyunca eleme yarışlarımız oldu. Ardından final yarışları yapıldı. Hava da yarışlar için çok elverişliydi. Bugün yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular belirlenecek. Çok sayıda sporcunun mücadele ettiği güzel bir yarış oldu. Akşam yapılacak ödül töreninin ardından misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Uzel, yelken sporunun ve kentin tanıtımına Süleymanpaşa Optimist Cup'ın çok katkısı olduğunu belirterek, kulüp olarak bu tür güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yaralı halde bulunan leylek tedavi ediliyor
        Tekirdağ'da yaralı halde bulunan leylek tedavi ediliyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Çorlu'da kötü koku ve kirliliğe neden olan işletmelere 3 milyon lira ceza
        Çorlu'da kötü koku ve kirliliğe neden olan işletmelere 3 milyon lira ceza
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Baran'ı kabul etti