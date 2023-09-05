Tekirdağ'da eğitim yatırımlarını değerlendirme toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilikteki toplantıda Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki eğitim yatırımları, okulların genel durumları ve ikili eğitim hakkında görüşüldü.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, kentte nüfus artışından kaynaklı olarak eğitim konusunda sıkıntıları artan 4 ilçe olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da nüfusun çok hızlı arttığını aktaran Soytürk, "Son 5-10 yıl içerisinde okullar yapılmış. Nüfusun artmasından kaynaklı olarak yine okul ihtiyacı var. Bugün konularımızdan biri ikili eğitim. Bunu çözmek için ne yapmamız gerektiği konusunda istişarelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ile Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Ergene kaymakamları ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.