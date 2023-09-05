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        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi

        Tekirdağ'da düzenlenen 7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:03
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        7. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi
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        Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, son gün yapılan final yarışlarıyla tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuveyt, Umman ve Bulgaristan'dan 356 sporcu mücadele etti.

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiğini ifade eden Güler, "Mavi gözlü şehrimizde etkinliği çok güzel bir şekilde tamamladık. Organizasyona katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum. İlimizde böyle bir yarışmanın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Tekirdağ, bu spora çok uygun bir kent. Daha çok sporcunun bu tür etkinliklere katılması açısından bu organizasyon önemli. Çocukların en kaliteli vakit geçirdikleri yerler, spor yaptıkları alanlardır. Başarılı sporcularımızı da kutluyorum." diye konuştu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve protokol üyelerinin hakemlere, jüriye ve dereceye giren sporculara kupa ile madalyalarını vermesiyle tören sona erdi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

        Optimist Genel Kategori:

        1 - Fikret Tacar

        2 - Tayfun Türk

        3 - Cengiz Eren Güvenç

        Optimist Kızlar:

        1 - Derin Bartan

        2 - Derin Değişen

        3 - Melis Bolat

        Optimist Junior Genel:

        1 - Elif Terece

        2 - Ege Dai

        3 - Eymen Pehlivan

        Optimist Junior Kızlar:

        1 - Elif Terece

        2 - Ada Vera Tüfekçiler

        3 - Elya Şakaklı

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