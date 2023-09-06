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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Çorlu'da berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:07
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Okul öncesi saç bakımlarını yapmak için son haftayı bekleyen öğrenciler, kuaförlerde sıra bekliyor.

        Nusratiye Mahallesi'nde erkek kuaförü Erdem Şahin, AA muhabirine, okulların açılması öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

        Yoğunluğun bir hafta devam edebileceğini belirten Şahin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasına sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Öğrenciler, okula hazırlıklarını yaparken ilk sıraya tıraşı koyuyor. Bizler de okulların açılmasına son bir hafta kala, mesaimizin büyük kısmını öğrenci tıraşlarına ayırıyoruz." dedi.

        -Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

        Çorlu Belediyesi bünyesinde görevli 20 personelin katılımıyla Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu.

        Ekip, AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli süreçleri başarıyla tamamladı.

        Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimleri tamamlayan ekip üyeleri, İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden gelen komisyon tarafından sınava tabi tutuldu.

        AFAD tarafından başvurusu kabul edilen ve düzenlenen sınav sonrası akredite edilen ÇORLU 59 AKE, kentsel arama kurtarma alanında hafif seviye ekip olarak ulusal alanda yaşanabilecek afetlerde görev alabilecek.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, yaşanabilecek afetlere karşıda hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

        Belediye olarak yaşanabilecek afetlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sarıkurt, "Kurmuş olduğumuz Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimizin AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilmesinden onur duyduk, Trakya'da ilk akredite edilen arama kurtarma ekibinin bizim ekibimiz olmasının gururunu yaşıyoruz. Bölgemizde akredite edilen daha çok ekip oluşmasını arzu ediyorum." dedi.

        -Ergene'de çocuklar esnafa çiçek dağıttı

        Ergene Belediyesince düzenlenen etkinlikte Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta kıyafeti giyen çocuklar esnafa çiçek dağıttı.

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve beraberindeki heyet, zabıta kıyafeti giydirilen çocuklarla birlikte esnafı ziyaret etti.

        Esnafla bir araya gelen Yüksel, esnafa hayırlı işler diledi.

        Çocuklar ve zabıta ekipleri esnafa çiçek verdi.

        Yüksel, çocuklarla birlikte güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için fedakarca görev yapan zabıta ekiplerine başarılar diledi.

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