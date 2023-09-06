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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:59
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        Tekirdağ'da asayiş
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Şarköy ve Çorlu ilçelerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.Ç. ve S.B. gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sürücü S.Ç. gözaltına alındı.

        Çerkezköy ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan Ş.G'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

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