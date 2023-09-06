Tekirdağ'da hayvan yetiştiricilerine yem bitkisi tohum desteği verilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptığı açıklamada, hayvan sahiplerinin kendi yemini kendi üretmelerini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Yetiştiricileri 2015 yılından itibaren çeşitli projeler ile desteklediklerini aktaran Albayrak, "Yetiştiricilere Macar fiği ve yem bezelyesi tohum dağıtımı yapılacak. Başvuru yapan kişi sadece bir çeşit tohumdan faydalanabilecek ve bir kişiye en fazla 10 dekar için tohum verilecek. Maksimum 100 kilogram tohum desteği sağlanabilecek. Destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin, 11 Eylül'e kadar üyesi olduğu birliğe başvuru yapmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanmak isteyenlerin birlik üyesi olması ve hayvan sahibi olması, bunu belgelemesi, tohum ekecek tarlası olduğunu belgelemesi, birlik ve kooperatiflerden sadece birine başvuru yapması gerekiyor.