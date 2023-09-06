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        Tekirdağ'da 26 bin 460 makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 26 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:35
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        Tekirdağ'da 26 bin 460 makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler ilçede belirlenen ev ve otomobilde arama yaptı.

        Aramalarda, bin 260 içi doldurulmuş makaron, 25 bin 200 boş makaron, 790 kesilmiş TAPDK bandrolü, 5 elektrikli sigara sarma makinası, 2 hava kompresörü, 1 kilogram paketlenmiş tütün ve 135 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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