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        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş Çorluspor'lu oyuncuları ziyaret etti

        Tekirdağ Süper Amatör Kümede mücadele edecek olan Çorluspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:57
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        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş Çorluspor'lu oyuncuları ziyaret etti
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        General Basri Saran Stadyumu’nda çalışmalarına devam eden Çorluspor yönetimi ve sporcularını AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ziyaret etti.

        Kulüp İkinci Başkanı Tezer Özbaşaran'dan takımla ilgili bilgi alan Diktaş, daha sonra oyuncularla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

        Özbaşaran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yeni sezon için hazırlıklarımız her gün yapılan idmanlarla devam ediyor. Sporseverler, yeni sezonda çok farklı ve güzel bir Çorluspor sahada görecekler. Bu yılı feda ve vefa yılı olarak nitelendirmiştik. Herkes elinden gelen fedakarlığı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Milletvekilimiz Gökhan Diktaş'a da bizlere verdikleri katkıdan ve yanımızda olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

        İdman sonunda sporculara tatlı ikram edildi.

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