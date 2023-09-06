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        Tekirdağ'da "13. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

        Tekirdağ'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:39
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        Tekirdağ'da "13. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı
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        Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekare alanda açılan fuara 120 firma katıldı.

        Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır ve sorgun gibi ürünler de tanıtılıyor.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın en önemli sorunlardan birisinin kuraklıktan dolayı su sorunu olduğunu ifade eden Soytürk, "İçme suyuyla ilgili projeler hazırlamamız bugünü değil yarını da düşünerek projeler hazırlayıp uygulamamız lazım. Tarım için su lazım mevcut barajlara, mevcut göletlere yeni göletlere eklemek lazım. Bunun projeleri devam eden inşaatlarında hızla ödeneklerinin bulunup devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Soytürk, tarım fuarlarının hem çiftçilerin iyi uygulamaların birbirlerine göstermesi açısından hem firmaların kendi yeni teknolojik aletlerini göstermesi açısından bir fırsat olduğunu dile getirerek, Tekirdağ'da teknolojik aletlerin tarımda çokça kullanıldığı aktardı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da fuarın her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

        Tarım ve hayvancılığın Tekirdağ'ın en önemli vizyonlarından olduğunu belirten Albayrak, "6 bin 313 kilometrekare arazimiz var. Bunun yüzde 65'ini tarımda kullanan birinci büyükşehiriz. Bizden başka bir il arazisinin yüzde 65'ini tarımda kullanmıyor. Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 33'ü, buğdayın yüzde 20'lerini, kanolanın yüzde 65'i bu bölgede üretiliyor. Daha önemlisi Türkiye'de dekar başına verim buğdayda 280 kilogramken Tekirdağ'a geldiğiniz zaman bu 500-600 kilogram arası." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, Vali Soytürk ve protokol üyeleri stantları gezdi.

        Programa CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile çiftçiler katıldı.

        Fuar 9 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

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