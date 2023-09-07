Tekirdağ'da 64 ton sahte deterjan ele geçirildi
Tekirdağ'da bir depo ve kamyonda bulunan 64 ton sahte deterjana el konuldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 07.09.2023 - 09:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:15
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde bir depoda sahte deterjan olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bir kamyonda yapılan aramada ve belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, sahte 64 ton sahte sıvı ve toz deterjan ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.