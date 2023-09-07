Barbaros Mahallesi'nde yeni başlayan park alanı çalışmalarını inceleyen Uzunlar, çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Uzunlar, mahallenin yaşanabilir olması gelişimine ve değişimine önem verdiklerini belirtti.

- Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 25 otobüs ekledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna 25 yeni araç daha kattı.

Toplu ulaşımda kullanılmak üzere alınan araçlar Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni yatırımlarla toplu ulaşım ağını büyüttüklerini belirtti.

Toplu ulaşımı cazip hale getirmek için çabaladıklarını aktaran Albayrak, "Kentsel büyüme ve nüfus artışı toplu ulaşıma olan talebi her geçen yıl daha da arttırıyor. Bir yandan taşıma kapasitemizi arttırırken bir yandan da yeni hatlar açarak toplu ulaşım ağımızı genişletiyoruz. 25 yeni aracımızı daha vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."ifadelerini kullandı.