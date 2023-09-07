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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:51
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kapaklı, Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinde belirlenen adreslerde ve bir otomobilde arama yaptı.

        Aramalarda 56 uyuşturucu hap, 12 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda F.Ş, M.G, N.A, S.A ve A.Y. gözaltına alındı.

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