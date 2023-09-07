Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi'nde E.T'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 26 uyuşturucu hap ve suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
-Tekirdağ'da trafik denetimleri sürüyor
Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesinde sefer yapan halk otobüsü ve dolmuşlara yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde jandarma ekipleri toplu taşıma yapan 12 aracı kontrol etti.
Kural ihlali yapan 10 sürücüye cezai işlem uygulandı.