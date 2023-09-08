Tekirdağ'da "Yerli Ayçiçeği Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle çiftçilere dağıtılan yerli ayçiçeği tohumlarının verimini yerinde görmek amacıyla etkinlik yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ekimi yapılan yerli hibrit ayçiçeği hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Recep Soytürk biçerdöver kullanarak ayçiçeği hasadı yaptı.

Etkinliğe, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.