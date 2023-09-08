Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler sürüyor
Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak göreve başlayan Recep Soytürk'e ziyaretler sürüyor.
Vali Soytürk, makamında Çorlu Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel'i kabul etti.
Çorlu Adalet Komisyonu Başkanı Obut ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Yücel, Soytürk'le bir süre görüşerek, yeni görevinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.
Vali Soytürk de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ'ın gelişimi ve kalkınması için çalışacaklarını belirtti.