Trakya'da göçmen kuşların akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruldu Trakya'da hayata geçirilen proje kapsamında elektrik direklerine, leylek ve turnaların akıma kapılmasını önleyen 602 özel platform kuruldu.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde elektrik dağıtım hizmeti veren TREDAŞ aldığı önlemlerle göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor.

TREDAŞ, "Kuş Koruma Planı" ile göçmen kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan akkuyruklu kartal, puhu, alaca baykuş, küçük kerkenez, turna, küçük karabatak, ötücü kuğu ve yalıçapkını gibi türlerin korunmasına destek oluyor.

TREDAŞ tarafından 2021-2023 arasında 5 milyon liralık yatırımla, 15 bin direkte kuş konmaz montajı, 6 bin 759 direkte iletken izolasyonu ve 5 bin direkte de izolatör izolasyonu yapıldı.

Enerji nakil hatlarında yapılan keşifler doğrultusunda en uygun göç güzergahlarına 602 özel platform monte eden TREDAŞ, 200 yeni leylek yuvası için de kurulum sürecini başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Trakya'da kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarken doğa dostu uygulamalarla da faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Gerek konar vaziyette bölgede devamlı ikamet eden, gerekse mevsim geçişlerinde güzergahı kullanan göçmen kuşların enerji nakil hatlarından olumsuz etkilenmemesi için birçok proje yürüttüklerini ifade eden Bilgili, leylek, turna gibi göçmen kuş türlerinin elektrik hatlarından zarar görmesini önlenmenin yanı sıra nispeten daha küçük ve yerleşik türleri de korumayı amaçladıklarını belirtti.