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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:55
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 62 gram bonzai, 39 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda Y.K, V.D, E.Ö, A.U, S.N, G.Ö, M.M, A.S, F.K, H.U, H.T. ve F.B. gözaltına alındı.

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