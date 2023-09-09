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        Tekirdağ'da yaz spor okuluna katılan öğrenciler kitap okuma alışkanlığını sahada kazanıyor

        Hayrabolu Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulunda öğrenciler antrenman öncesi kitap okuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:25
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        Tekirdağ'da yaz spor okuluna katılan öğrenciler kitap okuma alışkanlığını sahada kazanıyor
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        Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yaz spor okuluna 30 öğrenci katılıyor. Öğrenciler her antrenman öncesi kitap okuyor.

        Futbol Eğitmeni Gökhan Biçer yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara kitap sevgisini kazandırmak olduğunu belirtti.

        Sahada kitap okuma saati belirlediklerini ifade eden Biçer, "Kitap okumayı eğlenerek sevdirmeye çalışıyoruz. Eğitimi sporla birlikte verdiğimizde gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak daha kolay oluyor." dedi.

        Belediye Başkanı Osman İnan da kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocuklara kitabı sevdirmek istediklerini belirtti.

        Yaz spor okuluna katılan Berat Can Kesebir de spor yapmayı ve kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

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