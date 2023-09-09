CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Tekirdağ'da kutlandı

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen programda anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan CHP İl Başkan Vekili Emin Benan Utku, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bir milletin esaretten kurtuluşuna, bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin ve mirasını bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Utku, "Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Partimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmiştir." dedi.

Utku, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün izinde, toprakların kutsallığına ve milletin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyetin asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir parti olduğunu aktararak, dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olduğunu dile getirdi.