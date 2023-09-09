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        Tekirdağ'da yüzme kursuna katılan 50 özel çocuk mutluluğa kulaç attı

        Tekirdağ'da 50 engelli çocuk, katıldıkları yüzme kursunda kulaç atarak sosyalleşme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:11
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        Tekirdağ'da yüzme kursuna katılan 50 özel çocuk mutluluğa kulaç attı
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        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen yaz kurslarına katılan 50 özel çocuk, yüzme antrenörleriyle havuzda keyifli vakit geçirdi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatlarında çok güzel değişimler olduğunu söyledi.

        Yaz boyunca özel çocukların yüzme öğrenmesi için çalıştıklarını ifade eden Bulut, "Kurs süresince farklı saatlerde 50 çocukla çalışmalarımızı yaptık. Yaz kurslarımızı tamamlayacağız. Yaz kursları çok verimli geçti. Artık kapalı havuzlarda yeni kurslarımız olacak, onlara devam edeceğiz." dedi.

        - "Suyla tanışan çocukların öz güvenleri artıyor"

        Bulut, özel çocukların sporla ilgilenmeleri gerektiğini belirterek, özellikle yüzmeye gelen çocukların suda bulunmaktan keyif aldıklarını dile getirdi.

        Özel çocukların kurs sonunda mutluluğa kulaç atmaya başladıklarını dile getiren Bulut, "Çocuklar tek başlarına yüzmeyi öğrendi. Velilerimiz de destek oldu bize. Bazı veliler de çocuklarla birlikte suya girdi. Çocukların içinde yetenekli olanlarla birlikte ileride ayrı çalışmalar yaparak yarışlara hazırlamak istiyoruz. Yüzmeye başladıktan sonra çocuklarda çok güzel değişim olduğunu iletiyor bize aileler. Suyla tanışan çocukların öz güvenleri artıyor." ifadelerini kullandı.

        Sebile Özkaya da oğlunun yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini, sporun özel çocuklara moral olduğunu ve öz güven kazandırdığını söyledi.

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