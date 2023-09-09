Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre Muradiye Mahallesi'nde bir kıraathanede B.E. bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sürücü A.C. gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan E.Y'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.