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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 535 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:30
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler Zafer Mahallesi'nde belirlenen adreste yaptığı aramada 535 uyuşturucu hap ve 7 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Evde bulunan İ.D. ve V.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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