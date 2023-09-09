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        Tekirdağ'da 175 araç sürücüsüne 342 bin 596 ceza kesildi

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 175 araç sürücüsüne 342 bin 596 ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:47
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        Tekirdağ'da 175 araç sürücüsüne 342 bin 596 ceza kesildi
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile sivil trafik polisleri, Süleymanpaşa ilçesinde belirli noktalarda motosiklet, abart egzozlu, modifiye edilmiş ve hız yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde 634 araç kontrol edildi, 175 araç sürücüsüne 342 bin 596 lira para cezası kesildi, 16 araç trafikten men edildi.

        Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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